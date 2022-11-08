8 ноября. FINMARKET.RU - Правительство обсуждает новые меры стимулирования спроса на российскую электронику. Из протокола совещания у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя следует, что застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий "исключительно отечественное профильное оборудование", пишет "Коммерсант" . Минпромторгу рекомендовано сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс, следует из документа.

По словам собеседника "Коммерсанта", близкого к одному из профильных министерств, речь идет о российских устройствах интернета вещей (IoT, например, датчики пожарной сигнализации, домофоны и т. д.). В Минэкономразвития подтвердили, что "вопрос находится на проработке".

Это уже не первая попытка регуляторов стимулировать рост спроса застройщиков на российское IoT-оборудование. В частности, с начала года Минцифры с рядом ведомств и девелоперов разрабатывает "стандарты умного дома". Они призваны унифицировать парк устройств во всех домах, а также ввести требования, ориентированные на российских производителей. В Минцифры оценивали затраты на оснащение домов российскими устройствами в 350 млрд руб. за два года.