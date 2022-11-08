Минэкономразвития предложило новые требования по льготным кредитам для стартапов

8 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложил установить новые требования по льготным кредитам для высокотехнологичных компаний. До возвращения займа предприниматель должен будет выполнять одно из двух условий: либо сохранить 100% рабочих мест по отношению к предыдущему году, либо показать прирост выручки на уровне не менее 12% по сравнению со средним значением за последние три года. Об этом говорится в проекте постановления правительства с новыми принципами предоставления субсидии из федерального бюджета "МСП банку" (оператор программы), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. При нарушении одного из этих принципов компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.

По действующим правилам программа доступна для высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из приоритетных отраслей (правительство ведет соответствующий реестр). Минимальная выручка для такой компании начинается от 100 млн руб., а максимальная не превышает 2 млрд руб. При этом исторические среднегодовые темпы роста выручки и так должны составлять не менее 12%, но обязательства соблюдать это условие в течение всего срока кредита у заемщика нет. Из контура мер поддержки исключаются SPV, поэтому компания не должна прямо или косвенно владеть более 25% акций в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП. Правительство запустило программу льготного кредитования в апреле 2022 г. в рамках федерального проекта "От стартапа до IPO". Займы выдает "МСП банк" под инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств.

Новые принципы по выручке и численности не будут распространяться на кредитные договоры, заключенные до 1 января 2023 г., отмечается в документе. Как пояснил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития, если обязательство по темпу роста выручки или численности сотрудников не соблюдается, то кредит начинает обслуживаться по рыночной ставке. Если предприниматель взял кредит в начале 2023 г., весь год кредит обслуживался по ставке 3%, а в начале 2024 г. оказалось, что обязательство не выполнено, то разницу между рыночной и льготной ставками нужно будет вернуть, описал он действие принципа на практике.