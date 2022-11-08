Домашний интернет в 2023 году может подорожать на 10-15%

8 ноября. FINMARKET.RU -на домашнийи платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Об этом заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли, проведенного агентством TelecomDaily. 41% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10-15%, а 14% считают, что стоимость услуг вырастет на 16% и более. Меньших темпов роста цен (на 3-9%) ожидают 33% опрошенных связистов, пишут "Известия"

Также могут вырасти и цены на мобильную связь, ожидают менеджеры компаний, которые, помимо проводного интернет-доступа и ТВ, продают и эту услугу.

Среди факторов, ведущих к росту тарифов, участники опроса назвали уход с российского рынка зарубежных вендоров и, как следствие, дефицит телекоммуникационного оборудования. Также в числе причин - рост инфляции и колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации и падение платежеспособного спроса, увеличение ставок по кредитам, стоимости аренды.

В 2022 году темпы роста тарифов были сопоставимы с прогнозируемыми на 2023-й, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее среди причин подорожания услуг связисты называли необходимость исполнения законодательных требований по записи переговоров и интернет-трафика клиентов, отметил эксперт.

С прогнозом роста тарифов на интернет и ТВ на 10-15% согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для России характерно ежегодное увеличение стоимости этих услуг на 7-15%: темпы роста зависят от региона, а также от уровня уже действующих в нем тарифов, отметил он. "Причина роста - увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное - стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту", - объяснил эксперт.

По словам гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова, рост тарифов подстегивает инфляция, причем не только в России, но и во всем мире. Она также влияет на стоимость телекоммуникационного оборудования и других необходимых операторам продуктов и услуг.

В Минцифры не видят предпосылок для роста тарифов на домашний интернет и платное ТВ в России после индексации, которая завершится до конца 2022 года, сообщили "Известиям" в ведомстве. Там добавили, что совместно с ФАС контролируют уровень цен и оперативно реагируют на нарушения. Стоимость услуг связи в России - одна из самых низких в мире, отметил представитель Минцифры.