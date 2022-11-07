Россияне рассказали о денежном пороге для счастливой жизни

7 ноября. FINMARKET.RU - Результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru показывают, что среднестатистический россиянин для того, чтобы чувствовать себя счастливым, хотел бы иметьв размере 205 тысяч рублей в месяц. Причем, мужчинам нужно больше денег, чем женщинам, чтобы ощущать себя счастливым - 226 тысяч и 182 тысячи рублей в месяц соответственно.

Согласно исследованию, чем старше возраст, тем больше финансовый запрос для счастливой жизни:

- согражданам до 24 лет хотелось бы иметь 150 тысяч рублей,

- респондентам 25-34 лет - 180 тысяч,

- тем, кому от 35 до 44 лет, уже желается иметь 212 тысяч рублей,

- россиянам в возрасте от 45 лет хотелось бы жить, в среднем, не менее чем на 222 тысячи рублей в месяц.

По данным SuperJob.ru, чем больше реальный доход, тем больше хочется денег для счастья:

- респондентов, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, был бы предпочтителен доход в 160 тысяч рублей,

- получающих ежемесячно от 50 тысяч до 80 тысяч рублей устроили бы 185 тысяч рублей,

- тем согражданам, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц, хотелось бы для счастливой жизни зарабатывать 255 тысяч рублей.

Что касается предпочтений среди жителей российских мегаполисов и городов с населением не менее 1 млн человек:

- самые крупные запросы для счастливой жизни оказались у москвичей, среднестатистический житель столицы хотел бы жить не менее, чем на 250 тысяч рублей в месяц, показывает опрос ,

, - в Ростове-на-Дону, чтобы ощутить себя счастливым, хотели бы в среднем доход в 205 тысяч рублей,

- в таких городах, как Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень - по 200 тысяч рублей соответственно,

- в Санкт-Петербурге - 197 тысяч рублей,

- в Хабаровске и Новосибирске - по 195 тысяч рублей соответственно.

- в Челябинске называют сумму в 190 тысяч рублей,

- самые скромные запросы оказались у жителей Нижнего Новгорода и Уфы - по 180 тысяч рублей.

Опрос был проведён с 30 сентября по 3 ноября 2022 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет в общем опросе, 20500 респондентов были опрошены в городах населением от 500 тысяч и от одного миллиона человек - по 1500 респондентов среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов.