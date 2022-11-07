Как будет проводиться поверка счетчиков воды

7 ноября. FINMARKET.RU - Государственный стандарт о поверке счетчиков воды вступил в силу с ноября. Как правильно теперь проводить поверку этих приборов учета и что меняется для обычных жителей, рассказали "Российской газете" эксперты.

До сих пор подобного стандарта в России вообще не было. Этот документ некоторым образом обобщает имеющийся опыт и требования, поясняет заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский.

Стандарт будет распространяться в качестве методики поверки на новые типы счетчиков воды, а также на выпускаемые, для которых этот ГОСТ установлен методикой поверки дополнительным приказом Росстандарта, пояснили в пресс-службе Росстандарта. Переход на ГОСТ будет проходить постепенно за счет того, что новые утверждаемые типы счетчиков воды будут ссылаться на него в качестве методики поверки, и в перспективе все эксплуатируемые счетчики воды будут поверяться по одному документу.

Следить за актуальностью методики поверки не является обязанностью гражданина, подчеркивают в ведомстве. Применение актуальной методики поверки является задачей поверителя, и добросовестные организации, проводящие поверку прибора, всегда используют корректную методику. Однако при желании граждане могут проверить правильность выбора методики. Для этого нужно зайти в раздел "Утвержденные типы средств измерений" на сайте Росстандарта и ввести там информацию о типе прибора, изготовителе или регистрационный номер, ее можно найти в паспорте счетчика воды.

Поверку должны проводить только аккредитованные организации. Проверить, есть ли аккредитация у проверяющих, можно через реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации.

Проверить аккредитацию конкретной организации можно также на сайте poverka.fsa.gov.ru по ее точному наименованию или ИНН, говорит исполнительный директор Союза профессиональных управляющих жилищным фондом "Стандарт", эксперт Общественного совета при Минстрое Наталья Силуянова.

Интервал между поверками для каждого типа счетчика устанавливается индивидуально при утверждении его типа, сообщает пресс-служба Росстандарта. Сведения об интервале между поверками вашего счетчика можно узнать опять же во вкладке "Утвержденные типы средств измерений" на сайте Росстандарта. Для получения сведений необходимо указать информацию из паспорта счетчика: его тип, организация-изготовитель и т.д. Если документы на счетчик утеряны, можно руководствоваться сведениями, нанесенными на корпус или циферблат счетчика, там часто указаны тип прибора и его изготовитель.

Новый ГОСТ усиливает механизм борьбы с мошенниками, снимает противоречия в поверке и стандартизирует работу с перспективой перехода на снятие показаний счетчиков дистанционно в автоматическом режиме, считает эксперт Общественного совета при Минстрое Наталья Шорикова.