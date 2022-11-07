На страховом рынке появились продукты с долларовой стратегией

7 ноября. FINMARKET.RU - Ряд игроков страхового рынка начали предлагать клиентам инвестиционныес долларовой стратегией, пишет "Коммерсант"

На прошлой неделе "БКСжизни" предложила клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в долларах США. Подобный продукт есть и у "Росгосстрах Жизнь". По словам врио гендиректора "БКС Страхование жизни" Ивана Денисова, ИСЖ в долларах запущено именно потому, что есть соответствующий спрос со стороны клиентов.

Другие страховщики, впрочем, не торопятся вводить продукты в долларах. По словам гендиректора "РСХБ-Страхование жизни" Андрея Чуйко, использование валют недружественных стран и номинированных в них активов в настоящее время несет инфраструктурные риски, поэтому более перспективно использование валют из дружественных юрисдикций, в частности китайского юаня.

Эксперты полагают, что, представляя такие полисы, страховщики будут занижать риски для более высоких продаж, поэтому клиентам стоит быть особенно внимательными.