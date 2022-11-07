.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
07 ноября 2022 года 09:31
На страховом рынке появились продукты с долларовой стратегией
|0
Донат Сорокин/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - Ряд игроков страхового рынка начали предлагать клиентам инвестиционные продукты с долларовой стратегией, пишет "Коммерсант". На прошлой неделе "БКС Страхование жизни" предложила клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в долларах США. Подобный продукт есть и у "Росгосстрах Жизнь". По словам врио гендиректора "БКС Страхование жизни" Ивана Денисова, ИСЖ в долларах запущено именно потому, что есть соответствующий спрос со стороны клиентов. Другие страховщики, впрочем, не торопятся вводить продукты в долларах. По словам гендиректора "РСХБ-Страхование жизни" Андрея Чуйко, использование валют недружественных стран и номинированных в них активов в настоящее время несет инфраструктурные риски, поэтому более перспективно использование валют из дружественных юрисдикций, в частности китайского юаня. Эксперты полагают, что, представляя такие полисы, страховщики будут занижать риски для более высоких продаж, поэтому клиентам стоит быть особенно внимательными.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, страхование, продукты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.