Регистрацию самолетов за рубежом могут запретить

7 ноября. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает законопроект, фактически предполагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Проект подготовил депутат, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Аппарат правительства попросил профильные министерства подготовить позиции по теме в срок до 1 ноября, следует из письма директора департамента транспорта кабмина Анатолия Мещерякова, пишут "Известия"

Проектом предлагается внести поправки в ст. 101 Воздушного кодекса РФ, дополнив ее абзацем о том, что коммерческие воздушные перевозки пассажиров выполняются только на гражданских судах, зарегистрированных в российском госреестре.

"Проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территории России", — говорится в тексте пояснительной записки.

Введенные в 2022 году санкции западных стран и приостановка сертификатов летной годности самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, поставили под угрозу обеспечение этой транспортной связанности, а также участие российских авиакомпаний в международной аэронавигации, говорится в документе.

Предполагается, что проект позволит создать правовые основания для реализации «полного и исключительного суверенитета в отношении воздушного пространства РФ» и обеспечения безопасности полетов, не подверженной негативным последствиям потенциальных недружественных действий любого иностранного государства.

Гутенев подтвердил "Известиям", что проект с подобными формулировками действительно был подготовлен и направлен в кабмин.

Перевозчики в лице профильной ассоциации высказались против этой идеи. По их мнению, она ограничивает права авиакомпаний и ставит под угрозу возможность эксплуатации большей части флота - она сейчас зарегистрирована сразу в двух реестрах, а снять их с регистрации на Бермудах перевозчики самостоятельно не могут.