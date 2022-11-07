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07 ноября 2022 года 08:41
Регистрацию самолетов за рубежом могут запретить
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Сергей Бобылев/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает законопроект, фактически предполагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Проект подготовил депутат, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Аппарат правительства попросил профильные министерства подготовить позиции по теме в срок до 1 ноября, следует из письма директора департамента транспорта кабмина Анатолия Мещерякова, пишут "Известия". Проектом предлагается внести поправки в ст. 101 Воздушного кодекса РФ, дополнив ее абзацем о том, что коммерческие воздушные перевозки пассажиров выполняются только на гражданских судах, зарегистрированных в российском госреестре. "Проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территории России", — говорится в тексте пояснительной записки. Введенные в 2022 году санкции западных стран и приостановка сертификатов летной годности самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, поставили под угрозу обеспечение этой транспортной связанности, а также участие российских авиакомпаний в международной аэронавигации, говорится в документе. Предполагается, что проект позволит создать правовые основания для реализации «полного и исключительного суверенитета в отношении воздушного пространства РФ» и обеспечения безопасности полетов, не подверженной негативным последствиям потенциальных недружественных действий любого иностранного государства. Гутенев подтвердил "Известиям", что проект с подобными формулировками действительно был подготовлен и направлен в кабмин. Перевозчики в лице профильной ассоциации высказались против этой идеи. По их мнению, она ограничивает права авиакомпаний и ставит под угрозу возможность эксплуатации большей части флота - она сейчас зарегистрирована сразу в двух реестрах, а снять их с регистрации на Бермудах перевозчики самостоятельно не могут.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, самолеты, регистрация
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