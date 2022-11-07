На создание новейшей системы контроля трафика в интернете власти потратят 1,2 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется созданный в рамках закона "о суверенном рунете" Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Ведомости"

На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023-2024 гг. в программе "Информационное общество" заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. - 73 млрд руб., следует из проекта бюджета.

Представитель РКН заявил "Ведомостям", что финансирование ЦМУ ССОП будет обеспечено в необходимом объеме.

Создание ЦМУ ССОП было предусмотрено пакетом поправок в законы "О связи" и "Об информации" - так называемым "законом о суверенном рунете", который вступил в силу 1 ноября 2019 г. В соответствии с ним РКН должен был установить на все сети связи в стране специальное оборудование (технические средства противодействия угрозам - ТСПУ) для "противодействия внешним угрозам" и ограничения доступа пользователей к запрещенным в России ресурсам.

На начало марта 2020 г. ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через них проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в, рассказывал представитель РКН. Год спустя в момент замедления скорости доступа к Twitter из заявлений ведомства следовало, что оборудование фильтрует 100% трафика мобильных операторов и 50% трафика фиксированных сетей связи.