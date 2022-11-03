Должники для защиты прожиточного минимума смогут обращаться в Пенсионный фонд

3 ноября. FINMARKET.RU - Правительство России поддержало законопроект, разрешающий должникам обращаться напрямую к своим работодателям, а также в Пенсионный фонд для защиты прожиточного минимума, "Российская газета"

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, с 1 февраля этого года вступил в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный остаток средств в размере прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться нормой, необходимо обратиться с заявлением в службу судебных приставов либо в банк. Однако исполнительный лист также может быть направлен и на работу должника.

Разработчики внесенного в Госдуму законопроекта выявили в защите должников слабое место: строго говоря, ни Пенсионный фонд, ни работодатели не обязаны придерживаться "несгораемых" правил и защищать прожиточный минимум. Поэтому действующие нормы предлагается скорректировать.

"Законопроект направлен на укрепление социальной защиты должников, - подчеркнул Груздев. - Предусматривается обязанность работодателей гарантировать остаток зарплаты в размере прожиточного минимума в случае представления на работу исполнительного листа".

Кроме того, должник сможет обратиться в Пенсионный фонд, если получает пенсию. Или в свой вуз, если учится и получает стипендию.

Однако, по словам Груздева, подготовленная инициатива устраняет саму возможность того, что с зарплаты должника будут удержаны излишние суммы, однако законопроект нуждается в доработке: возможны ситуации, когда должник получает зарплату в нескольких местах. "Между тем защищаться должен только один счет. Поэтому предлагаемые нормы стоит уточнить", - сказал он.