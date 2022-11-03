Обсуждается создание реестра недружественных правообладателей

3 ноября. FINMARKET.RU - Глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать в Россиинедружественных правообладателей. Идею он обнародовал в рамках круглого стола на тему "Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта", который прошел в Совете федерации 1 ноября, пишет "Коммерсант"

В отношении недружественных правообладателей уже введено новое регулирование: согласно указу президента от 27 мая, российские компании могут переводить им средства на специальный рублевый счет «О», открытый в российском банке на имя правообладателя. Но этот порядок распространяется только на заключенные ранее договоры.

Также обсуждается законопроект о принудительной лицензии, внесенный депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия») в начале августа. Исходно он предполагал, что компании могут получить принудительную лицензию на контент недружественного правообладателя, который отказывается заключать договор, через суд — проект распространялся на все виды ИС, в том числе кино, музыку, книги, ПО и др. Но в октябре автор заявил, что перевнесет его, ограничив фильмами для показа в кинотеатрах.

Однако целый ряд участников рынка и профильных ассоциаций не поддерживают идею создания реестра, опасаясь, что такой механизм приведет к активизации пиратства.