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03 ноября 2022 года 08:51
Как достичь технологического суверенитета
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Николай Галкин/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - В перечень фундаментальных понятий закона "О промышленной политике" необходимо внести термин "технологический суверенитет". Об этом говорится в проекте поправок, подготовленных Минпромторгом, пишут "Ведомости". Под технологическим суверенитетом, согласно проекту изменений, ведомство подразумевает комплекс мер, направленных на обеспечение, развитие и удержание внутри России кадрового, финансового, технологического и материального потенциала, направленного на развитие российской промышленности. Главный принцип достижения независимости, судя по тексту документа, - это преимущественное использование российской промышленной продукции, материалов, сырья и технологий. В свою очередь, российская промышленная продукция - это продукция, произведенная в России, отвечающая критериям, установленным правительством, и внесенная в реестр российской промышленной продукции. Критерии для попадания в этот список планируется детализировать отдельными актами правительства. Представитель Минпромторга пояснил "Ведомостям", что главная цель поправок - на законодательном уровне закрепить базовый подход: при бюджетном финансировании любого вида приоритет должен отдаваться российским товарам. Согласно документу, министерство предлагает стимулировать "преимущественное приобретение российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой". Но этим контур применения принципа преимущественных закупок отечественных товаров не исчерпывается - его планируется распространить и на другие институты, где предполагается участие бюджетных средств, уточнил представитель ведомства. Принцип преимущественных закупок будет работать, например, при реализации инвесторами проектов в льготных режимах, таких как специальные инвестиционные контракты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при использовании субсидий, грантов, льготных кредитов Фонда развития промышленности и т. д., пояснил изданию близкий к правительству источник. По словам представителя Минпромторга, ключевой запрос промышленности - прогнозируемый долгосрочный спрос. Тогда как все существующие инструменты действуют изолированно, например в рамках госзакупок по определенным группам товаров через 44-ФЗ, отметил представитель Минпромторга. При этом в общем объеме расходов бюджета доля госзакупок занимает менее 10%. Главная задача - масштабировать институты национального режима на все сферы экономики, подчеркнул представитель Минпромторга. Именно для этого в понятийный аппарат закона о промполитике вводятся определения "технологический суверенитет", "российский производитель промышленной продукции", "российская промышленная продукция" и "реестр российской промышленной продукции", добавил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, технологии, суверенитет
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