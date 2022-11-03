Бизнес просит не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01-2% годовых

3 ноября. FINMARKET.RU - Застройщики обращаются в "Деловую Россию", указывая на проблему, связанную со снижением спроса на первичное жилье, следует из письма организации в Центробанк, с которым ознакомились "Известия" . В апреле - мае 2022 года отрасль ощутила резкое падение спроса - до 60-70% от значений марта. В ответ девелоперы совместно с банками выработали кредитные программы с заметно более низкими ставками, чем по льготной ипотеке.

Застройщики стали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01-2% годовых на 10-30 лет. Это поддержало спрос на первичном рынке жилья. Но осенью регулятор заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, увеличивая тем самым их общую кредитную нагрузку, напомнил генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. ЦБ планировал ввести дополнительные регуляторные меры в отношении субсидируемой ипотеки от девелоперов. Бурный рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря - искусственный разгон цен на жилье рано или поздно может привести к его "схлопыванию", пояснили в Центробанке.

Однако реализация меры грозит новым снижением спроса до весеннего уровня, предупредили регулятор в "Деловой России". В итоге в течение трех месяцев в большинстве моделей проектного финансирования может наступить дефолт по ковенантам (от англ. covenant - соглашение, договоренность), а это приведет к "нарушению обязательств перед участниками строительства жилья - дольщиками", следует из письма организации в ЦБ.

Центробанк получил письмо и рассмотрит его в соответствии с действующими регламентами, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

По словам члена генерального совета "Деловой России" Алексея Мостовщикова, с отменой околонулевой ипотеки квартиры станут для людей менее доступны, а сокращение спроса может привести к банкротствам многих компаний строительного рынка - подрядчиков, производителей стройматериалов. В конечном итоге пострадают люди, которые приобрели недостроенное жилье у обанкротившихся компаний, подчеркнул эксперт. Такие риски есть, согласен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Но сейчас люди защищены от банкротства застройщика эскроу-счетами, заметил депутат.

Ранее Центробанк анонсировал планы ввести дополнительные регуляторные меры в отношении субсидируемой ипотеки от девелоперов. В Банке России считают: бурный рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря, а искусственный разгон цен на квартиры рано или поздно может привести к тому, что он лопнет.