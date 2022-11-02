Прямые авиарейсы из России доступны уже в 31 страну

2 ноября. FINMARKET.RU - В России с авиацией все так плохо, как могло показаться еще полгода назад. Несмотря на антироссийские санкции, число зарубежных направлений, куда летают прямые рейсы из России, с марта по октябрь выросло почти в два раза, а средняя стоимость купленных билетов снизилась по некоторым направлениям в разы, пишет "Российская газета".

Как рассказали "РГ" представители индустрии путешествий, возможностей для поездки за границу у жителей нашей страны стало больше не только благодаря российским, но также и зарубежным авиакомпаниям, которые за три квартала этого года вдвое увеличили перевозки в Россию.

В марте после введения санкций в отношении России авиасообщение с Европой почти полностью прекратилось, а полеты в другие части света российские авиакомпании серьезно сократили из-за отсутствия страхования самолетов и появления рисков их ареста. Зарубежные компании, предоставившие в лизинг российским перевозчикам самолеты Boeing и Airbus, в одностороннем порядке расторгли контракты и потребовали вернуть самолеты. В России делать это отказались (нужно же было на чем-то летать). Но летать за рубеж на таких воздушных судах стало опасно из-за риска ареста самолетов. Зарубежные авиакомпании также сократили полеты в Россию из-за сложностей со страхованием.

Но проблему постепенно решали. И если в апреле, как сообщала Ассоциация туроператоров России, прямыми рейсами можно было улететь только в 15 стран, то к октябрю таких направлений уже 31, рассказывают в компании-агрегаторе "Туту.ру". Среди новых направлений - Катар, Тунис, Таиланд, Афганистан, Сейшелы и Иордания.

К расширению географии подключились и зарубежные перевозчики. Конечно, вновь открывались новыедля прямых перелетов за счет стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Но в этом перечне есть даже одно европейское направление. В Сербию прямые рейсы из России выполняет авиакомпания Air Serbia.

Как поясняли ранее в Росавиации, рейсы выполняются российскими и зарубежными авиакомпаниями на паритетной основе. Российские авиакомпании имеют разрешения на полеты за рубеж от Росавиации, но не всегда могут воспользоваться ими в полном объеме из-за отсутствия самолетов, не попадающих в зону риска.

Ситуация улучшается. Если в еще в июне у отечественных перевозчиков было 44 самолета зарубежного производства, которые они могли отправлять на международные рейсы, то сейчас есть уже 89, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пояснивший, что перевозчикам удалось застраховать, выкупить самолеты.