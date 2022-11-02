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02 ноября 2022 года 09:30
Расходы на строительство растут медленнее цен на жилье
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Антон Новодережкин/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - В 2020-2022 годах застройщики жилья заработали более 1 трлн руб. за вычетом затрат на строительство, включая закупки стройматериалов, оплату подрядных работ, подсчитали в СМПРО (занимается аналитикой и консалтингом на рынке стройматериалов). В расчеты аналитики не включили затраты на покупку участков и создание инженерных сетей, обслуживание кредитов, издержки на маркетинг, а также девелоперскую прибыль, пишет "Коммерсант". За последние 10 лет средняя цена жилья на первичном рынке в РФ выросла в среднем в 2,4 раза, а стоимость строительства - в 1,6 раза, утверждают в СМПРО. Там говорят, что существенный отрыв стоимости жилья от затрат на стройку начался в 2020 году, когда власти запустили программу льготной ипотеки. Но эти оценки не учитывают целый ряд затрат, от инфраструктуры до земельных участков и рекламы. А начавшееся летом падение спроса и удорожание стройматериалов будет способствовать падению выручки девелоперов по итогам года. Как считает член комитета по строительству "Деловой России" Евгений Протопопов, в этом году продажи жилья продолжат падать относительно пиков 2020-2021 гг. И динамика восстановления рынка будет сильно растянута во времени, в то время как себестоимость продолжит расти из-за санкций, роста цен на сырье и стройматериалы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, строительство, расходы
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