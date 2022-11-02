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02 ноября 2022 года 09:19
Власти могут профинансировать запасы зарубежных электронных компонентов
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Сергей Фадеичев/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры разработало новый механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования, принтеров и модемов через субсидирование ставки по кредитам на закупку электронно-компонентной базы (ЭКБ), в первую очередь зарубежной. На это, как пишет "Коммерсант", потребуется 1 млрд рублей в год. Аналогичный механизм, но для вендоров вычислительной техники, запущен весной. Он позволил им стабилизировать каналы поставок и создать складские запасы компонентов. Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский называет инициативу Минцифры своевременной, так как сейчас все поставщики компонентов, не только зарубежные, но и российские, перешли на 100-процентную предоплату, что приводит к дефициту оборотных средств на создание необходимых складских запасов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, IT, господдержка
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