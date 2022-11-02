Утильсбор на спецтехнику могут повысить с 2023 года

2 ноября. FINMARKET.RU - Утилизационный сбор на спецтехнику в России планируется проиндексировать с 1 января 2023 года через увеличение повышающих коэффициентов от 1,2 до 5 раз, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства разработки Минпромторга, разосланный в министерства для ознакомления.

Проект предполагает, что ставки сбора вырастут на дорожно-строительную и другую спецтехнику, в том числе автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы.

"Повышение будет осуществляться через изменение коэффициентов, базовая ставка сохраняется. Например, для новых самосвалов максимальной массой 20-50 т коэффициент вырастет с 6,3 до 8,51, для самосвалов старше трех лет - с 13,57 до 19. Коэффициенты на новые полные прицепы, полуприцепы и прицепы с центральной осью вырастут с 0,64 до 4, на такую технику старше трех лет - с 8,05 до 13,5", - пишет издание.

По подсчетам "Ведомостей", сбор по разным категориям спецтехники, таким образом, увеличится от 1,2 до 5 раз в зависимости от вида и возраста машины (для машин старше трех лет действуют повышающие коэффициенты). Сейчас за бульдозер уплачивается в среднем 1,5 млн руб., экскаватор - 1 млн руб., погрузчик - около 1 млн руб.

Согласно пояснительной записке к проекту Минпромторга, повышение сбора необходимо для защиты рынка от демпинга импортеров. Министерство в ней отмечает, что в результате нарушения логистических цепочек из-за санкций, а также укрепления рубля "отмечается существенный рост импорта некоторых категорий автомобильной, специализированной самоходной и прицепной техники". В частности, растет доля техники из КНР, "в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами господдержки".

Регулятор предлагает проиндексироватьдля "наиболее чувствительных" категорий техники, в том числе для автосамосвалов и транспортных средств, "традиционно важных для крупнейших российских автопроизводителей "КАМАЗ"и "Урал".

По мнению министерства, повышение утильсбора не должно оказать влияния на цену отечественной техники благодаря госсубсидиям на его компенсацию, а лишь "выровняет стоимость иностранной и российской продукции".

Утильсбор - разовый платеж на будущую утилизацию техники, который позиционируется как экологический сбор. Платится за каждую единицу транспорта из расчета базовой ставки (от 20 до 172,5 тыс. руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, который зависит от вида техники, массы, возраста и объема двигателя. Сбор взимается в России с 2012 г. Изначально он распространялся только на импортные машины, но с 2014 г. уплачивать его в соответствии с нормами ВТО обязали и российских производителей. Тогда же для отечественных заводов ввели промышленные субсидии, которые фактически компенсируют утильсбор.