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02 ноября 2022 года 08:32
Мошенники присваивают плату за звонки за рубеж
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EPA/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - С начала весны абоненты международной связи столкнулись с новой мошеннической схемой: их разговор неожиданно прерывается, а вместо него в трубке звучат политические лозунги и угрозы, пишут "Известия", которые ссылаются на сотрудников операторов связи. Зарубежные телефонные компании-фродеры, через сети которых идет соединение, включая такие аудиозаписи, прерывают звонок и оставляют плату за несостоявшийся вызов себе, а абонент, не успевший вовремя повесить трубку, переплачивает за прослушивание голосового "мусора", объяснили связисты. По словам представителей операторов, такие случаи единичны, однако специалисты в области телефонной связи утверждают, что на такой подмененный трафик приходится едва ли не каждая 10-я минута международки. Эксперты посоветовали по возможности использовать мессенджеры для звонков за рубеж — в них такое мошенничество невозможно, а вызовы совершенно бесплатны, пишут "Известия".
Опубликовано Финмаркет
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