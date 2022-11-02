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02 ноября 2022 года 08:20
"Российский" SWIFT состыкуют с его аналогами
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Максим Чурусов/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Власти прорабатывают новый механизм расчетов с дружественными странами. Основой инфраструктуры может стать СПФС ЦБ, совмещенная с национальными системами других стран, пишут "Ведомости", О том, что правительство разрабатывает новый механизм для расчетов с контрагентами с одной из дружественных стран, сообщил газете федеральный чиновник. Информацию подтвердил источник, близкий к правительству. В основе новой системы будет стыковка "российского SWIFT" – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – и его национальных аналогов в других государствах. 1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; в нее входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. С таким заявлением он выступил на заседании Совета глав правительств ШОС. Это нужно для достижения независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. По словам Мишустина, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций. Стыковка национальных расчетных систем упростит использование платформы для банков стран-контрагентов, так как работа будет вестись на базе национальной платежной инфраструктуры, пояснил он. Традиционно стыковка происходит с помощью сетевых шлюзов, которые перекодируют сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Реализация предложения потребует вложений – как финансовых, так и технологических, пояснил чиновник, не уточнив размер затрат на создание такой системы. «Это пока идея в начальной стадии. Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалютах», – отметил собеседник. Совмещенная система может стать полноценным аналогом SWIFT со временем, когда число ее участников приблизится к числу контрагентов международной системы, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сейчас она может стать дублирующей системой для банков из стран ШОС, добавил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, SWIFT, аналоги, совмещение
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