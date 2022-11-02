"Российский" SWIFT состыкуют с его аналогами

2 ноября. FINMARKET.RU - Власти прорабатывают новый механизм расчетов с дружественными странами. Основой инфраструктуры может стать СПФС ЦБ, совмещенная с национальными системами других стран, пишут "Ведомости", О том, что правительство разрабатывает новый механизм для расчетов с контрагентами с одной из дружественных стран, сообщил газете федеральный чиновник. Информацию подтвердил источник, близкий к правительству. В основе новой системы будет стыковка "российского SWIFT" – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – и его национальных аналогов в других государствах.

1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; в нее входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. С таким заявлением он выступил на заседании Совета глав правительств ШОС. Это нужно для достижения независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. По словам Мишустина, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.

Стыковка национальных расчетных систем упростит использование платформы для банков стран-контрагентов, так как работа будет вестись на базе национальной платежной инфраструктуры, пояснил он. Традиционно стыковка происходит с помощью сетевых шлюзов, которые перекодируют сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой. Реализация предложения потребует вложений – как финансовых, так и технологических, пояснил чиновник, не уточнив размер затрат на создание такой системы.

«Это пока идея в начальной стадии. Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива(межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалютах», – отметил собеседник.

Совмещенная система может стать полноценным аналогом SWIFT со временем, когда число ее участников приблизится к числу контрагентов международной системы, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Сейчас она может стать дублирующей системой для банков из стран ШОС, добавил он.