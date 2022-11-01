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01 ноября 2022 года 10:31
В октябре индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта
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picture alliance\ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2022 года составил 50,7 пункта, опустившись с сентябрьских 52 пунктов, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указывают лишь на незначительное улучшение в российском производственном секторе, которое стало одним из самых медленных с июля. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Согласно исследованию, уровни производства росли третий месяц подряд в начале четвертого квартала. Рост выпуска был связан с увеличением притока новых заказов и повышением клиентского спроса. При этом темпы роста замедлились с сентября и оказались незначительными. Это происходило на фоне более слабого роста новых заказов. Хотя фирмы и отмечали, что усилия по импортозамещению стимулировали спрос, темпы расширения были самыми медленными за четыре месяца. В то же время новые экспортные заказы продолжали оказывать давление на общий объем продаж, так как спрос со стороны иностранных клиентов резко снизился. Инфляция издержек в российском производственном секторе ускорилась в октябре. Темпы роста стали самыми резкими с мая. Рост производственных затрат компании связывали с более высокой стоимостью логистики, перевозок, импортных товаров и повышением цен поставщиков. Несмотря на ускорение темпов инфляции издержек, отпускные цены практически не изменились в октябре. Одни компании сообщали, что попытки переложить высокие издержки на клиентов подталкивали цены вверх, между тем другие отмечали, что усилия по стимулированию продаж приводили к снижению отпускной стоимости товаров. По данным отчета, фирмы в октябре столкнулись с падением занятости в седьмой раз за последние девять месяцев. Сокращение численности рабочей силы в целом было весомым и самым быстрым с апреля. Объем незавершенных работ в октябре продолжил снижаться. Темпы снижения стали самыми быстрыми с июня 2021 года. Как говорится в обзоре, сроки поставок сырья на фоне проблем с логистикой увеличились в октябре до самых высоких с июля, при этом компании увеличили свои закупки в отчетном периоде. Покупательная активность фирм росла самыми быстрыми темпами с августа 2017 года. Деловые ожидания относительно перспектив производства на ближайшие двенадцать месяцев оставались позитивными в октябре. Степень уверенности производителей была второй самой высокой с апреля 2019 года (хотя и ниже, чем ранее в сентябре) с учетом ожиданий роста клиентского спроса и инвестиций в развитие продуктов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, промышленность, индекс
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