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01 ноября 2022 года 10:17
Газ может подорожать до нового рекорда
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dpa\ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Цены на газ могут взлететь выше $4000 за тысячу кубометров, сообщил "Российской газете" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин. Про высокую стоимость сообщал и Всемирный банк (ВБ). Он спрогнозировал четырехкратный рост цены на природный газ в Европе к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. Но эксперт не поддержал этот прогноз. "Возможно, стоимость газа вырастет в разных европейских странах в 1,5-2 раза в 2023 году. Но в последующие годы стоит ожидать поэтапного снижения", - отметил Свирин. Во-первых, по словам аналитика, государства ЕС постараются перезапустить тепловые, атомные и другие станции, которые ранее были закрыты в угоду активно проводимой в ЕС "зеленой" повестке. Во-вторых, власти Евросоюза могут еще активнее уже весной-летом 2023 года начать вкладывать сумасшедшие по объемам деньги в строительство ветряных, приливных, солнечных и других электростанций. И стимулировать граждан на установку солнечных панелей на крышах своих домов, например, возможностью продавать излишки в энергосеть своего города. Быстрого эффекта эти решения не дадут, соглашается эксперт, но помогут избежать новых стремительных взлетов цен на энергоресурсы в предстоящие годы.
Опубликовано Финмаркет
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