Газ может подорожать до нового рекорда

1 ноября. FINMARKET.RU -намогут взлететь выше $4000 за тысячу кубометров, сообщил "Российской газете" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Про высокую стоимость сообщал и Всемирный банк (ВБ). Он спрогнозировал четырехкратный рост цены на природный газ в Европе к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. Но эксперт не поддержал этот прогноз.

"Возможно, стоимость газа вырастет в разных европейских странах в 1,5-2 раза в 2023 году. Но в последующие годы стоит ожидать поэтапного снижения", - отметил Свирин.

Во-первых, по словам аналитика, государства ЕС постараются перезапустить тепловые, атомные и другие станции, которые ранее были закрыты в угоду активно проводимой в ЕС "зеленой" повестке. Во-вторых, власти Евросоюза могут еще активнее уже весной-летом 2023 года начать вкладывать сумасшедшие по объемам деньги в строительство ветряных, приливных, солнечных и других электростанций. И стимулировать граждан на установку солнечных панелей на крышах своих домов, например, возможностью продавать излишки в энергосеть своего города.

Быстрого эффекта эти решения не дадут, соглашается эксперт, но помогут избежать новых стремительных взлетов цен на энергоресурсы в предстоящие годы.