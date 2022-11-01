Минпромторг не исключил возрождение Госплана в оборонной промышленности

1 ноября. FINMARKET.RU - Российская экономика в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, пишут "Ведомости" . Кутепов ранее обратился в министерство с просьбой представить позицию по этому вопросу к круглому столу "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития", который 31 октября прошел в Совфеде.

Минпромторг предлагает ограничить "Госплан 2.0" задачами гособоронзаказа или – в более широком смысле – обеспечением потребностей спецоперации и государственной безопасности на долгосрочную перспективу, следует из документа. "Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой – получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости", – пишет Осьмаков.

Стратегическое планирование должно основываться на принципах гибкости и сбалансированности в условиях, когда из-за высокой волатильности в мире и нарушения традиционных кооперационных связей ведется полноценная перенастройка экономики, говорится в материалах Минпромторга. В министерстве считают, что директивный характер Госплана, не позволяя вносить своевременные корректировки и исключая из анализа своевременные рыночные ценовые сигналы, выступил бы сдерживающим фактором. Кроме того, формирование плановых заданий реализуется командно-административным способом, что ограничивает компании в возможности реализации собственной корпоративной политики, добавляют в министерстве. При этом сейчас уже реализуется обширная система документов стратегического планирования, формат которых предполагает как директивные, так и индикативные подходы, отмечается в материалах, это позволяет заложить основные параметры для планирования темпов экономического роста и инструментов стимулирования для бизнеса.