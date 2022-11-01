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01 ноября 2022 года 08:45
Правительство выбирает перспективные операционные системы
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Сергей Карпухин/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные операционные системы (ОС), включенные в реестр российского ПО, пишет "Коммерсант". В дальнейшем министерство, говорит один из источников издания, хочет обязать российских разработчиков адаптировать свое ПО под эти системы. По словам собеседника, близкого к Минцифры, министерство в июле заказало Центру компетенций по импортозамещению в ИКТ (ЦКИКТ) исследование, чтобы определить наиболее популярные у российских компаний ОС. ЦКИКТ уже направил предварительные итоги исследования в аппарат заместителя главы Минцифры Максима Паршина. По итогам опроса, говорит источник “Коммерсанта”, выделены три приоритетные ОС: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»),— все они базируются на Linux. Проведение исследования подтвердили в пресс-службе Минцифры, не уточнив цели. Сейчас в реестре ПО около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей, из них более 50 ОС. Владельцы этого софта получают преференции при госзакупках, возможность сократить налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6% и др.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, операционные системы
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