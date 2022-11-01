Правительство выбирает перспективные операционные системы

1 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные(ОС), включенные в реестр российского ПО, пишет "Коммерсант" . В дальнейшем министерство, говорит один из источников издания, хочет обязать российских разработчиков адаптировать свое ПО под эти системы.

По словам собеседника, близкого к Минцифры, министерство в июле заказало Центру компетенций по импортозамещению в ИКТ (ЦКИКТ) исследование, чтобы определить наиболее популярные у российских компаний ОС. ЦКИКТ уже направил предварительные итоги исследования в аппарат заместителя главы Минцифры Максима Паршина.

По итогам опроса, говорит источник “Коммерсанта”, выделены три приоритетные ОС: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»),— все они базируются на Linux. Проведение исследования подтвердили в пресс-службе Минцифры, не уточнив цели.

Сейчас в реестре ПО около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей, из них более 50 ОС. Владельцы этого софта получают преференции при госзакупках, возможность сократить налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6% и др.