Проценты по вкладам в "дружественных" валютах могут вырасти

1 ноября. FINMARKET.RU - Кредитные организации просят изменить подход к формированию резервов в отношении обязательств в валютах дружественных стран. Такая мера среди прочих фигурирует в письме о либерализации регуляторных требований в финансовом секторе, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес ЦБ. Требования к резервам следует снизить до уровней, незначительно отличающихся от нормативов обязательных резервов в рублях, пояснил "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков.

"Банки и клиенты ищут возможности и механизмы привлечения дополнительных ресурсов. Поскольку рынки капитала недружественных стран стали недоступны для российской финансовой системы, рынки капитала дружественных стран становятся приоритетными", - пояснил он.

По словам вице-президента АБР, вопросы развития кредитования и вложений в "дружественных" валютах зависят от объема экспортно-импортных операций с каждой страной и ликвидности конкретных валют. Идеальная модель, когда заемщик может получить кредит в той же валюте, в которой он получает выручку и осуществляет расчеты, подчеркнул Войлуков.

Банк России оценивает целесообразность дифференцированных нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в зависимости от вида иностранной валюты (дружественной или недружественной страны), говорится ответе Банка России АБР. В нем подчеркивается, что реализация такого подхода потребует внесения изменений в нормативные акты ЦБ, а также доработки программных комплексов, которые используются для регулирования этого показателя.

"По предварительным оценкам, указанная возможность может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года", - уточняется в письме регулятора.

Сейчасв юанях можно открыть под 1–1,5%, а в рублях — под 5%. Конечные ставки будут зависеть от стоимости денег в стране, которая их эмитирует:могут вырасти до нескольких пунктов.