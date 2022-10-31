Текущие темпы инфляции в РФ ниже целевых показателей - Решетников

31 октября. FINMARKET.RU - Сезонная дефляция закончилась, заявил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку. При этом нынешние темпы инфляции "даже ниже целевых", отметил он. Дефляция прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов, добавил Решетников.

Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции остается высоковероятным к реализации, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов, мнение которого приводят "Ведомости". Крепкий курс рубля и сохранение слабого спроса будут ограничивать проинфляционные риски в краткосрочной перспективе, добавил он. К концу первого квартала 2023 года годоваяопустится к 4-5%, но в дальнейшем есть риск формирования нового импульса роста цен, полагает эксперт.