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31 октября 2022 года 10:42
Текущие темпы инфляции в РФ ниже целевых показателей - Решетников
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Дмитрий Астахов/ТАСС
31 октября. FINMARKET.RU - Сезонная дефляция закончилась, заявил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку. При этом нынешние темпы инфляции "даже ниже целевых", отметил он. Дефляция прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов, добавил Решетников. Прогнозный диапазон ЦБ по инфляции остается высоковероятным к реализации, отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов, мнение которого приводят "Ведомости". Крепкий курс рубля и сохранение слабого спроса будут ограничивать проинфляционные риски в краткосрочной перспективе, добавил он. К концу первого квартала 2023 года годовая инфляция опустится к 4-5%, но в дальнейшем есть риск формирования нового импульса роста цен, полагает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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