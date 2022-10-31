Убытки клиентов форекс-дилеров в 3-м квартале - рекордные за 5 лет

31 октября. FINMARKET.RU - В 3-м кварталеклиентов российских форекс-дилеров вновь превысили доходы. По данным отчетности трех крупнейших компаний количество убыточных счетов достигло почти 8,5 тыс. шт. против 3,4 тыс. прибыльных счетов. Количество убыточных счетов за отчетный квартал оказалось в 1,5 раза больше, чем годом ранее, тогда как число прибыльных счетов сократилось на 16%.

Совокупный убыток клиентов превысил 615 млн руб.- это рекорд за 5 лет существования рынка, пишет "Коммерсант"

При этом предпочтения клиентов остаются неизменными, это пары ведущих мировых валют - евро и британского фунта с долларом, которые в июле-сентябре обновили многолетние минимумы. Эксперты отмечают высокие риски рынка, поскольку торговля происходит с плечом и потери растут с волатильностью рынка. Вместе с тем они указывают на защищенность легального сегмента в России и отсутствие блокировки активов.