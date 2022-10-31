Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

31 октября. FINMARKET.RU - В ноябре бывших летчиков и работников угольной промышленности ждет повышение пенсий. В регионах упрощается процесс получения социальных выплат - их теперь будут перечислять напрямую из бюджета на карту "Мир". В госорганах начинается эксперимент по переходу на отечественный софт. Еще один эксперимент - ограничение на вывоз икры с Камчатки на самолетах. Об этих и других изменениях. Об этих и других изменениях в российском законодательстве с 1 ноября пишут "Известия" в своем традиционном обзоре.

Прибавка к пенсии с 1 ноября ожидает бывших работников угольной промышленности, а также летчиков гражданской авиации. Перерасчет доплаты коснется тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года. При этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая дает право на дополнительные отчисления. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием. К примеру, летчики в Новосибирской области получат дополнительно 21 510 рублей, в Пермском крае - 21 891 рубль, шахтеры - 4450 рублей и 4021 рубль соответственно.

Что касается летчиков, на доплату могут рассчитывать только те, кто имеет выслугу не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел на пенсию досрочно из-за проблем со здоровьем, выслуга должна составлять не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

С ноября у тех пенсионеров, кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная часть пенсии по старости. Страховая часть пенсии останется без изменений. В 2022 году размер фиксированной выплаты составляет 7220,74 рубля, таким образом, пенсионеры, достигшие 80-летия, дополнительно к страховой части пенсии получат 14 441,48 рубля.

Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата увеличится на 50%, если стаж работы в районах Крайнего Севера составляет не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет на приравненных к ним территориях. Прибавка будет начислена вне зависимости от нынешнего места проживания. Такая же прибавка ожидает пенсионеров, которые получат первую группу инвалидности.

Для россиян с 1 ноября упрощается процесс получения социальной помощи - порядка трех десятков региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту "Мир". Сюда входят пособия для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Первые пособия по новой системе придут уже в ноябре.

С 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей. Кроме того, в октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт - эта мера действует до прекращения контракта. В то же время некоторые регионы выразили намерение частично компенсировать мобилизованным плату за ЖКУ.

Статус предложили присваивать не только военнослужащим, но и добровольцам, которые приняли участие в СВО

С 1 ноября в администрации Ленинградской области, например, начинают прием документов на оформление такой льготы. Если гражданин или члены его семьи обратятся с соответствующим заявлением до 31 декабря, то компенсация будет назначена задним числом с 1 октября и составит 50% от расходов на ЖКУ. Аналогичные меры поддержки анонсировали, в частности, власти Нижегородской и Орловской областей.

С 1 ноября в России стартует осенний призыв солдат-срочников, который традиционно продлится до 31 декабря. В этом году он будет на 30 дней короче - начало кампании было отложено на месяц, чтобы разгрузить военкоматы и развести потоки мобилизованных и призывников.

В рамках этого призыва на службу должны отправиться 120 тыс. солдат в возрасте от 18 до 27 лет, это на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тыс. меньше, чем весной. Отсрочка от призыва впервые предоставлена работникам IT-сферы. По заверениям властей, солдаты-срочники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине, все они, вне зависимости от наличия специальности, будут проходить военную службу на территории России. В ДНР осенний призыв проводиться не будет.

1 ноября стартует эксперимент по переходу госорганов на российское программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники эксперимента - Минцифры, МВД и Росреестр.

На Камчатке с ноября стартует эксперимент по ограничению вывоза красной икры из региона воздушным транспортом. В соответствии с принятым в июле федеральным законом физическое лицо не может на одном рейсе вывозить в багаже или ручной клади более 10 кг продукта непромышленного изготовления - "без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза". Эксперимент, направленный на сохранение водных биоресурсов и предотвращение их незаконного оборота, продлится до 1 августа 2025 года.

Если вес икры не превышает 10 кг, при входе в аэропорт на багаж авиапассажира будет наклеена соответствующая бирка, в ином случае сотрудники Россельхознадзора попытаются идентифицировать груз, и если он не будет иметь соответствующей маркировки и документов, то провоз будет запрещен. На первом этапе эксперимента в аэропорту будут работать волонтеры, разъясняющие новые правила провоза икры.

Столичный Мосэнергосбыт с 1 ноября начинает акцию под названием "Пени, прощайте!", в рамках которой должникам простят пени, начисленные ранее за неуплату. Для этого они должны погасить задолженность и текущие начисления за электроэнергию по счету за ноябрь и передать показания в период с 15 по 30 декабря. Акция продлится до 31 декабря 2022 года.