Доходы от экспорта российской электроэнергии составят 25 млрд руб.

31 октября. FINMARKET.RU - В этом годуот российского экспорта электроэнергии составят 25 млрд руб. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, пишут "Ведомости"

В 2021 году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВт ч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВт ч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВт ч (т. е. около 2% выработки) - экспортировано. Данные РЭА по выработке и потреблению за прошлый год совпадают со статистикой Системного оператора ЕЭС.

Из 22,4 млрд кВт ч экспорта большая часть поставок (15,3 млрд кВт ч) приходилась на европейские страны, которые после начала СВО на Украине ввели антироссийские санкции и получили статус недружественных. В дружественные Китай и Монголию Россия продала 4,5 млрд кВт ч, в государства СНГ - 2,6 млрд кВт ч, следует из презентации. Экспортная выручка, по данным РЭА, составила в 2021 г. 95,6 млрд руб. Оператором российского импорта и экспорта электроэнергии является "Интер РАО".

После начала СВО компания осталась без ключевых внешних рынков сбыта. 22 мая 2022 г. "Интер РАО" полностью остановилаэлектроэнергии в страны Балтии и ЕС после того, как получила извещение от европейской энергобиржи Nord Pool о прекращении торговли "в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии" из-за антироссийских санкций. А в середине мая были остановлены энерготорги с Финляндией.

В 2021 г. поставки электроэнергии из России, по данным "Интер РАО", увеличились на 86% к предыдущему году и достигли максимума за 10 лет. На Финляндию пришлось 8,2 млрд кВт ч, поставки в эту страну выросли втрое к 2020 г. Экспорт в страны Балтии вырос более чем на треть (на 37%) до 4,7 млрд кВт ч. Inter RAO Lietuva, обеспечивающая трейдинг "Интер РАО" на европейском рынке, в прошлом году получила 14,3 млн евро чистой прибыли и 334,3 млн евро выручки, следует из ее отчетности. Структура "Интер РАО" RAO Nordic, поставлявшая электроэнергию в Финляндию, за 2020 г. получила выручку в 100 млн евро, чистую прибыль - 6,2 млн евро.