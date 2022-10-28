Кто претендует на покупку фабрик IKEA

28 октября. FINMARKET.RU -на покупку российских активов шведской компаниизакончили осмотр предприятий в Тихвине и Великом Новгороде. И хотя на посетителях не было никаких названий и логотипов, которые позволили бы "опознать" компании, работники заводов все же вычислили потенциальных покупателей (в ход шли даже коды регионов на автомобилях гостей).

Это лесопромышленный холдинг Segezha Group, старейшая международная компания по производству древесных плит Kronospan и девелопер ПИК. Называется также производитель и продавец мебели Hoff. Из этих компаний только ПИК опроверг информацию о своем возможном участии в сделке. Остальные это пока никак не комментируют, пишет

В любом случае желающих много - как минимум пять-шесть компаний, сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

Наиболее вероятным покупателем фабрик в Тихвине и Новгороде называют холдинг Segezha Group. Во-первых, он выпускает самую разную продукцию из древесины - от фанеры до домокомплектов. Во-вторых, его производство расположено практически по соседству - в Карелии.

Как сообщали в компании ИКЕА, сделка по продаже российских активов должна быть завершена до конца этого года.