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28 октября 2022 года 09:41
Торговые сети ожидают дальнейшего снижения спроса
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - Доля ожидающих роста бизнеса топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG) за год сократилась на треть - с 77% до 50%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на результаты опроса NielsenIQ. Их них 39% отметили негативное влияние на бизнес военных действий на Украине и новой волны западных санкций. Снижения оборотов своих компаний на 2–5% в этом году ожидает 10% опрошенных, падение более чем на 5% прогнозируют 17% топ-менеджеров, еще 22% ждут сохранения бизнеса на прежнем уровне. Согласно опросу NielsenIQ, 61% топ-менеджеров FMCG-компаний в ближайший год ждут снижения спроса, а 45% - роста рынка только за счет инфляции. По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, легче перенести ослабление потребительского спроса смогут крупные игроки, а для остальных это может быть сложным периодом, и в конце концов возникнет очередной виток консолидации в отрасли. Основной риск видится в стремлении потребителей к экономии, что уже негативно влияет на прибыльность торговых сетей.
Опубликовано Финмаркет
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