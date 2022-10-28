В России появился ГОСТ поверки счетчиков воды

28 октября. FINMARKET.RU - С 1 ноября в России начнет действоватьповерки счетчиков воды - ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки", сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстандарта.

В документе впервые отдельно определили способы для поверки приборов для измерения объемов потребления ресурсов, пояснила директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Раньше организации пользовались различными методами, добавила она.

Согласно документу, проводить такие работы могут только аккредитованные компании. Проверить организацию можно в спецреестре на сайте Росаккредитации, подчеркнули в Росстандарте.

Как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Татьяна Разворотнева, специалисты добросовестных компаний, которые работают по ГОСТ и имеют лицензию, никогда не звонят никому сами и не ходят по квартирам из-за сильной загруженности. "Если к вам обратился такой сотрудник, можно с очень высокой долей вероятности говорить, что это аферист", - сказала она.

Разворотнева также напомнила, что счетчики горячей и холодной воды практически никогда не проходят поверку одновременно: как правило, они служат разный период. По ее словам, мошенники часто предлагают провести поверку сразу обоих счетчиков и берут за это гораздо большие деньги, чем эта работа стоит на самом деле. А эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук отметил, что зачастую мошенники обзванивают граждан примерно за 3-6 месяцев до планового срока поверки по слитым в интернет базам жильцов и, представляясь сотрудниками госструктур, запугивают разными санкциями.

" Всё было бы проще, если бы данную услугу оказывали централизованно. И отвечала бы одна компания за целый дом, выбранная или жильцами, или управляющей организацией", - считает экономист, независимый эксперт в сфере ЖКХ Егор Клопенко.

Правильнее было бы, чтобы УК сама оказывала эти услуги или проводила конкурс и выбирала единственного поставщика такой услуги, согласен гендиректор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.

Склянчук отмечает, что нужна полноценная интеграция между двумя госсистемами - "Аршин" и ГИС ЖКХ. Пока же жильцам приходится предоставлять в управляющие компании акты в бумажном виде после проведения поверки, пояснил он.