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28 октября 2022 года 08:05
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
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Павел Быркин/ТАСС
28 октября. FINMARKET.RU - Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет в районе 5% (в годовом выражении)", - сказал Путин "Спад экономики будет в этом году примерно 2,8-2,9%", - озвучил он ожидания по динамике ВВП. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, по снижению ВВП - 2,9%. Прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2022 году составляет 11-13%. Как отметил президент, экономика России уже преодолела пик сложностей, вызванных санкциями и ограничениями, произошла адаптация к новым условиям. "Перед тем как к вам приехать, я, естественно, переговорил с правительством, с ЦБ, с администрацией. Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям", - сказал Путин. "Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы создать новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптировалась и дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе", - подчеркнул президент. "Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть, в том числе, - а может прежде всего - разбюрокрачивание работы бизнеса, его поддержка и увеличение пространств свободы для экономической деятельности", - заявил Путин.
Опубликовано Финмаркет
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