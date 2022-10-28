Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%

28 октября. FINMARKET.RU -в РФ в 2022 году составит примерно 12%,снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимирна пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет в районе 5% (в годовом выражении)", - сказал Путин

"Спад экономики будет в этом году примерно 2,8-2,9%", - озвучил он ожидания по динамике ВВП.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, по снижению ВВП - 2,9%. Прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2022 году составляет 11-13%.

Как отметил президент, экономика России уже преодолела пик сложностей, вызванных санкциями и ограничениями, произошла адаптация к новым условиям.

"Перед тем как к вам приехать, я, естественно, переговорил с правительством, с ЦБ, с администрацией. Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям", - сказал Путин.

"Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы создать новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптировалась и дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе", - подчеркнул президент.

"Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть, в том числе, - а может прежде всего - разбюрокрачивание работы бизнеса, его поддержка и увеличение пространств свободы для экономической деятельности", - заявил Путин.