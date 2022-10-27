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27 октября 2022 года 09:33

Авиакомпании переходят на отечественные системы бронирования

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - Авиакомпании переходят на отечественные системы бронирования; уже до конца года российские разработчики увеличат свою долю на этом рынке до 100%, подсчитали "Ведомости". На этом фоне местные провайдеры уже к концу 2022 г. могут увеличить свою долю на российском рынке до 100%.

Система обслуживания пассажиров (Passenger Service System, PSS) – это ключевой IT-продукт для авиаперевозчиков. Она состоит из множества подсистем, из них две основные – инвенторная CRS (Computer Reservation System) и глобальная дистрибутивная (распределительная) система GDS (Global Distribution System). CRS – это база данных, где авиакомпания хранит всю информацию о расписании рейсов, пассажирах, тарифах и т. д. К ней подключается GDS и агрегирует эти данные. По сути, это интерфейс, с помощью которого турагентства и туристические сайты по всему миру ищут и покупают авиабилеты. Авиакомпания может использовать в работе сразу несколько систем распределения, а хранить данные – только в одной (инвенторной).

Чтобы занять освободившуюся нишу, местным разработчикам предстоит неплохо поработать, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты.


Опубликовано Финмаркет
 
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