Что может подорожать, если повысят налог на воду для предприятий

27 октября. FINMARKET.RU - В России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. 5 сентября Минприроды разослало для изучения в органы власти соответствующий проект постановления правительства, рассказали "Известиям" . Для расчета налога величину ставки для каждой реки умножают на повышающий коэффициент, которые меняются ежегодно.

Как объяснили в министерстве, весной 2022 года было принято решение индексировать коэффициенты не на 15%, как раньше, а на 10% - в качестве меры поддержки бизнеса на фоне санкций. Пониженная ставка действует в этом и следующем годах и корректироваться не будет, а с 2024 года МПР считает справедливым вернуть индексацию к уровню 15% в год с учетом льготного периода. В Минприроды пояснили, что деньги пойдут на экологические и противопаводковые мероприятия.

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 млрд рублей, а в 2025 г. - на 7,5 млрд. И все эти деньги пойдут на строительство инженерной защиты в городах и селах России, добавили в МПР.

Ноставки платы за пользование водными объектами приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия, предупредили в Совете производителей энергии. В компаниях отмечают, что повышение ставок платы приведет к росту тарифов и иным экономическим последствиям как для населения, так и для промпредприятий.

В антимонопольной службе разделяют позицию бизнеса насчет риска подорожания электричества. Как сказано в письме замглавы ФАС Виталия Королева в Минэнерго от 13 сентября, "в случае принятия проекта постановления рост тарифа на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы составит ориентировочно 150%".

Дело в том, что в структуре тарифа траты за использование водных ресурсов имеют преобладающую долю, рассказали в Сообществе потребителей энергии. Там пояснили: учитывая, что для россиян рост цен на ЖКУ сдерживает ФАС, подорожание будут перекладывать на промышленность. Там оценили эту дополнительную нагрузку на бизнес в 4,5-5,5 млрд рублей за 2023-2026 годы.

А в отдельных регионах рост цены электроэнергии для потребителей может составить до 5%, добавил глава ассоциации "Гидроэнергетика России" (объединяет 96% ГЭС страны) Олег Лушников. Кроме того, предложение МПР может привести к сокращению инвестиций в обновление оборудования ГЭС, что в конечном итоге может негативно сказаться на надежности, отметили в НП "Совет рынка".

Предложенная мера также может быть чревата снижением инвестиционной привлекательности отрасли гидроэнергетики в целом, замедлением или приостановкой нового строительства, снижением заказов на новое оборудование и материалы и, как следствие, общим сокращением налоговых поступлений в бюджеты, добавил Лушников.

В Минпромторге тоже не поддержали проект Минприроды, рассказал "Известиям" источник, знакомый с ситуацией.