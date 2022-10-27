Kia может остановить продажи автомобилей в России

27 октября. FINMARKET.RU - Южнокорейскаязадумалась о сворачивании бизнеса в России, пишет "Российская газета". Как заявилисполнительный вице-президент Kia Ву Джон Джу, усиливающаяся волатильность в стране мешает продажам, на некоторое время автомобильный рынок и вовсе может полностью закрыться.

"Мы можем подумать о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы в принципе не можем поставлять туда автомобили", - цитирует топ-менеджера Bloomberg.

Kia стала одной из компаний, которая приостановила производство автомобилей в России в марте 2022 года. Сборка машин осуществлялась в Санкт-Петербурге на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", где выпускали Kia Rio, и на калининградском "Автоторе" - там производили всю остальную модельную линейку для нашего рынка.

В настоящее время калининградский "Автотор" осуществляет переоборудование мощностей под выпуск новых моделей электрокаров, судьба питерского завода Hyundai Motor Group пока не решена, но по последней информации корейский концерн рассматривает вариант продажи предприятия, пишет "РГ".

В результате санкций финансовые транзакции между головным офисом концерна (Hyundai-Kia) и российским филиалом затруднены, компания не получает никакой прибыли - в августе, например, завод не поставил ни одной машины, а расходы на содержание штата сотрудников, обслуживание инфраструктуры и поддержание сборочной площадки никуда не делись.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 56 170 автомобилей Kia, что на 65% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает. В результате марка сохраняет лидерство среди всех представленных в России иностранных автопроизводителей.

Как считает руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, возможныйKia - попытка обезопасить себя от потенциально больших рисков.