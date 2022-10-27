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27 октября 2022 года 09:15

Производители напитков ищут площадки за границей

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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Дмитрий Рогулин/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - На фоне нехватки в РФ алюминиевых банок и планируемого введения акциза на сладкие напитки крупные производители ищут способы выхода на зарубежные рынки через контрактный разлив в других странах, пишет "Коммерсантъ". Так, владелец брендов Tornado Energy и E-ON Global Functional Drinks может организовать выпуск продукции в странах Африки и Ближнего Востока.

Такие проекты позволяют снизить затраты на логистику. Президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков считает, что помимо экономии на логистике такие проекты позволяют нивелировать риски порчи тары во время транспортировки. В "Черноголовке" рассказали “Ъ”, что планируют расширять производство на купленном в мае заводе напитков в Узбекистане. Как отмечает господин Новиков, введение акциза на напитки с сахаром может привести к росту производства в соседних странах, например Армении, Казахстане и Белоруссии.

В России между тем спрос на газированные напитки снижается. По данным NielsenIQ, продажи категории за последние полгода сократились на 7,4% в объеме, а в деньгах выросли 15,8% год к году..


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  напитки,  производство

 
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