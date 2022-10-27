.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Процесс списания замороженных активов страховщиков в иностранных депозитариях займет более 2 лет - ЦБ
27 октября 2022 года 08:40
Новые автомобили в России подорожали на 19%
|0
Сергей Бобылев/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2022 года составила 2,29 млн рублей, что на 19% больше, чем в конце 2021 года, пишут "Ведомости", ссылающиеся на оперативную аналитику по авторынку за сентябрь агентства "Автостат" За весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн рублей за автомобиль. По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, которые приводит газета, за время операции на Украине на фоне ограниченных поставок большинства иномарок поменялась структура рынка, где теперь около 40% приходится на Lada и 30% в совокупности - на "китайцев". Легковые автомобили с пробегом за три квартала подорожали еще сильнее - на 59%, до 1,19 млн рублей за штуку. Рост цен в этом сегменте обусловлен дефицитом: свежих автомобилей нет, поскольку предложение новых машин крайне ограничено. По мнению участников рынка, цены на новые автомобили, вероятнее всего, продолжат определяться дефицитом.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, автомобили, цены
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.