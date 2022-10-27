Новые автомобили в России подорожали на 19%

27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2022 года составила 2,29 млн рублей, что на 19% больше, чем в конце 2021 года, пишут "Ведомости", ссылающиеся на оперативную аналитику по авторынку за сентябрь агентства "Автостат"

За весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн рублей за автомобиль.

По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, которые приводит газета, за время операции на Украине на фоне ограниченных поставок большинства иномарок поменялась структура рынка, где теперь около 40% приходится на Lada и 30% в совокупности - на "китайцев". Легковыес пробегом за три квартала подорожали еще сильнее - на 59%, до 1,19 млн рублей за штуку. Рост цен в этом сегменте обусловлен дефицитом: свежих автомобилей нет, поскольку предложение новых машин крайне ограничено.

По мнению участников рынка,на новые автомобили, вероятнее всего, продолжат определяться дефицитом.