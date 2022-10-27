.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Процесс списания замороженных активов страховщиков в иностранных депозитариях займет более 2 лет - ЦБ
27 октября 2022 года 08:21
Минэкономразвития считает актуальным прогноз по инфляции в 2022 г. в 12,4%
|0
Александра Мудрац/ТАСС
27 октября. FINMARKET.RU - Текущая недельная инфляция в РФ определяется сезонным удорожанием овощей и динамикой цен на туристические услуги, с исключением этих факторов недельная инфляция близка к нулю, текущий прогноз на 2022 год в 12,4% остается актуальным, прокомментировали в Минэкономразвития данные Росстата о динамике цен. "С конца сентября возобновилась сезонная инфляция после длительного периода снижения цен с середины мая. Текущая динамика в основном определяется сезонным удорожанием овощей и изменением цен на туристические услуги. При этом недельная инфляция в пересчете на годовые темпы не превышает целевой уровень Банка России, а за исключением овощей и туристических услуг - близка к нулю. С учетом складывающихся тенденций прогноз инфляции на конец 2022 года (12,4%) сохраняет актуальность", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ с 18 по 24 октября 2022 года составила 0,08% после инфляции в 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие четыре недели. С начала октября потребительские цены в РФ к 24 октября выросли на 0,16%, с начала 2022 года к 24 октября цены выросли на 10,64%. "В сегменте продовольственных товаров цены с 18 по 24 октября выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены за неделю практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 24 октября на уровне 12,88% после 13,10% на 17 октября. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 11-13%. Практически все экономисты, опрошенные "Интерфаксом", ждут сохранения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 28 октября, на уровне 7,5% (лишь один аналитик допускает снижение ставки на 25 п.п.).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, инфляция, Минэкономразвития, прогноз
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.