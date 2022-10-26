Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%

26 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 3,1% по сравнению с сентябрем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе 2022 года снижение показателя составляло 0,1%, в июле - 0,5%, в июне и мае - 2,4%.

По сравнению с августом текущего годав сентябре выросло на 0,5%.

В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%. В 3-м квартале показатель сократился на 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась по сравнению с августом на 0,4% после сокращения на 0,9% месяцем ранее.

Данные по промышленности в сентябре 2022 года оказались слабее прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал снижение промпроизводства на 1,9% в годовом выражении.

По итогам 2022 года эксперты прогнозируют падение промышленности на 1,4% (против спада на 2,5% по опросу месяц назад), в 2023 году снижение на 1,2%.

Минэкономразвития ожидает спад промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 1,8%, в 2023 г. - снижение на 1,3%, следует из прогноза ведомства, внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. Рост промпроизводства в РФ прогнозируется начиная с 2024 года - на 2,2%, в 2025 году - на 2,3%.

Все четыре сектора промышленного производства, учитываемые при расчете индекса, показали снижение объемов производства в сравнении с сентябрем 2021 года, отмечает

Добыча полезных ископаемых снизилась на 1,8% по сравнению с сентябрем 2021 года и на 1,1% по сравнению с августом 2022 года. В частности, добыча нефти и газа в сентябре 2022 года сократилась на 2,2% к сентябрю 2021 года, и на 1,9% к августу 2022 года. Добыча нерудных ископаемых - на 1,8% к сентябрю 2021 года и 5,5% к августу 2022 года, добыча металлических руд - на 6,5% и на 4,3% соответственно.

Обрабатывающие отрасли показали снижение на 4,0% к сентябрю 2021 года. По сравнению с августом 2022 года объемы производства выросли на 0,8%.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения уменьшили объемы генерации электроэнергии и выработки пара на 1,5% к сентябрю 2021 года, но увеличили на 6,0% к августу 2022 года. Генерация электроэнергии снизилась по сравнению с сентябрем 2021 года на 1,0% и на 0,3% по сравнению с августом 2022 года. Начало отопительного сезона стало причиной того, что производство пара и горячей воды выросло по сравнению с августом 2022 года на 41,7% (по сравнению с сентябрем 2021 года снижение объемов производства на 8,0%).

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали снижение на 7,5% к сентябрю 2021 года и рост к августу 2022 года на 4,2%.

За 9 месяцев 2022 года рост объемов производства по сравнению с январем-сентябрем 2021 года показали сырьевой сектор и энергетика на 1,9% и на 0,3% соответственно. Обрабатывающие производства за девять месяцев сократили выпуск продукции на 0,5% в годовом выражении. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили производство на 5,5%.

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 11,9%;

- производство одежды - 5,6%;

- сервисные услуги в сфере добычи полезных ископаемых - 5,4%;

- производство табачных изделий - 4,1%;

- производство напитков - 4,1%;

- производство компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - 3,0%;

- производство бумаги и бумажных изделий - 2,1%;

- производство продуктов питания - 1,8%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 51,8%;

- ремонт и монтаж машин и оборудования - 20,0%;

- обработка древесины - 19,8%;

- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 16,1%;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - 6,8%;

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 5,4%;

- химиндустрия - 4,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,5%;

- производство электрооборудования - 4,5%;

- металлургическое производство - 2,4%.

Выпуск продуктов питания в сентябре 2022 года вырос на 1,8% по сравнению с сентябрем 2021 года, и на 4,5% по сравнению с августом 2022 года. В целом за девять месяцев 2022 года производство продовольственных товаров выросло на 0,4% в годовом выражении.

Выросло производство муки, макаронных изделий, гречки.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 320,6 тыс. т, что на 23,2% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 9,2% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 4,2 млн т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 18,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций произведено 210,4 тыс. т, что больше показателей сентября 2021 года и августа 2022 года на 14,7% и на 10,0% соответственно. За девять месяцев 2022 года произведено 1,8 млн т, что на 10,3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Увеличился выпуск большинства видов молочной продукции. Молока в сентябре 2022 года произведено 470,3 тыс. т, что на 2,9% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 0,1% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 4,3 млн т, что на 3,3% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Сливочного масла произведено 27,5 тыс. т, что больше, чем в сентябре 2021 года и в августе 2022 года, на 17,1% и на 0,7% соответственно. За девять месяцев 2022 года произведено 237,4 тыс. т, что на 11,6% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Сыров изготовлено 56,0 тыс. т, что на 1,2% больше, чем в сентябре 2021 года, но на 1,6% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 491,1 тыс. т, что на 2,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в сентябре 2022 года произведено 282,8 тыс. т, что больше, чем в сентябре 2021 года и в августе 2022 года, на 8,4% и на 0,4% соответственно. За девять месяцев 2022 года произведено 2,5 млн т, что на 7,2% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Рыбного филе свежего или охлажденного в сентябре 2022 года выпущено 0,4 тыс. т, что на 55,2% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 15,2% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 4,3 тыс. т, что на 23,4% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года.

Розлив минеральной природной воды составил 446,7 млн полулитров. Это меньше, чем в сентябре 2021 года и в августе 2022 года, на 17,2% и на 20,8% соответственно.

По данным Росалкогольрегулирования, в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось производство водки на 6,8%, составив 8,2 млн декалитров, вин игристых и шампанских - на 15,0%, составив 1,9 млн декалитров.

Производство вина увеличилось до 3,2 млн декалитров, что на 32,5% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 0,2% меньше, чем в августе 2022 года.