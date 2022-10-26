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26 октября 2022 года 09:08
Криптовалюты обрастают физическими устройствами
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Zuma\ТАСС
26 октября. FINMARKET.RU - На фоне роста интереса к криптовалюте увеличивается число физических устройств, которые позволяют проводить операции с ней. В Москве выросло количество криптоматов, пишет "Коммерсант". Как рассказали в RusBit, которая занимается их установкой, в этом году появилось 14 новых криптоматов, а общее количество в РФ достигло 52 штук. Криптоматы позволяют обменять наличные или безналичные деньги на криптовалюту (биткойн, эфир и т. д.) с зачислением ее на криптокошелек, который должен быть у клиента. Также можно конвертировать виртуальную валюту в фиатную либо в безналичном виде на банковский счет, либо в наличном виде. Но может существовать ограничение и по объему и видам снимаемой наличной валюты, в частности в российских криптоматах снять наличные невозможно. В RusBit считают установку криптоматов полностью легальной. Однако юристы отмечают, что терминалы находятся в «серой зоне» и неясно, как будут защищены права граждан в случае возникновения проблем. При этом криптоматы предлагают невыгодные условия обмена.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, криптоматы
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