Растет спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков

26 октября. FINMARKET.RU - Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2-4 раза в зависимости от категорий. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "М.видео-Эльдорадо", тенденцию роста сегмента подтвердили представители Wildberries, Ozon и "Авито" (абсолютных цифр собеседники не приводят). Кратный рост спроса связан с уходом иностранных вендоров с российского рынка и подорожанием готовой продукции у официальных реселлеров.

Наибольшим спросом в январе - сентябре у покупателей "М.видео-Эльдорадо" пользовались видеокарты, оперативная память, жесткие диски, корпуса для компьютеров и процессоры, говорит представитель ритейлера. Максимальная покупательская активность, по его словам, пришлась на февраль - март.

На Wildberries спрос нав штуках с марта по сентябрь вырос почти в 3 раза (на 190%) год к году, а на отдельные категории - например на SSD-накопители и аккумуляторы для ноутбуков - даже в 4 раза. Кроме того, активно покупали термопасты для охлаждения процессора и видеокарт, добавил представитель маркетплейса. На Ozon продажи в штуках по всей категории компьютеров и комплектующих за первое полугодие увеличились более чем вдвое к прошлому году, приводит данные представитель площадки. Кратно вырос спрос на процессоры, жесткие диски и сетевые накопители, а также на лидирующие в своем сегменте видеокарты Nvidia. Заметнее всего спрос на подобное оборудование рос в марте, отмечает представитель компании.

Сейчас рост спроса на запчасти и комплектующие наблюдается в сегменте не только компьютерной техники, но и автомобилей и других технически сложных товаров, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, это связано со снижением доходов населения и переходом к модели сокращения потребления, ограничением ассортимента, а также ростом цен на товары, которые поставляются в рамках параллельного импорта.