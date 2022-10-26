Иностранные авиакомпании увеличили перевозки в РФ в 2 раза

26 октября. FINMARKET.RU - Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе-сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года - только 4 млн. Это следует из последнего ежемесячного доклада Росавиации Минтрансу, пишут "Известия"

Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился - почти на 16%, до 13 млн человек, свидетельствуют уточненные статистические данные агентства за январь-сентябрь, с которыми ознакомилось издание.

Общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны в январе-сентябре выросло на 11% в годовом выражении: аэропорты страны обслужили на них 21,7 млн человек. Причем 13,3 млн (или 61%) из них пришлось на аэропорты московского авиаузла (Шереметьево, Внуково и Домодедово), где международный пассажиропоток вырос почти на 14% в годовом выражении.

В Россию сейчас летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал "Известиям" источник в Минтрансе. Из них пассажирские рейсы выполняют 39 перевозчиков, еще шесть - грузопассажирские. Эти перевозчики летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии.

На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, следует из доклада Росавиации. В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркменистан, Куба и Венесуэла. До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе Росавиации. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран мира, и в 24 из них - на рейсах отечественных авиакомпаний.

Рост числа пассажиров на международных направлениях в январе-сентябре обусловлен эффектом низкого объема перевозок в первом полугодии 2021 года из-за ковидных ограничений - пассажиропоток тогда упал на треть в сравнении с нормальными уровнями, отметила аналитик Telegram-канала "Мои инвестиции" Елена Сахнова.

Аналитики прогнозируют, что в 2023-м отечественные авиакомпании сумеют нарастить международные перевозки на 15%. Потенциал есть на направлениях в Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Китай и страны СНГ, считают эксперты.