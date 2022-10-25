Замглавы ФТС: перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной будет увеличен

25 октября. FINMARKET.RU - Объем параллельного импорта в Россию составил $12,6 млрд после его легализации, сообщили в Федеральной таможенной службе. Для упрощения движения товаров служба провела реконструкцию деятельности, все таможенные операции сосредоточили в 16 созданных центрах электронного декларирования, рассказала "Российской газете" замглавы службы Елена Ягодкина.

Говоря о мерах по обнулению ставки ввозных пошлин, она сообщила, что решение об освобождении от уплаты таможенных пошлин было принято на 6 месяцев по 1300 товарным позициям, а еще в отношении 92 видов товаров были введены льготы по уплате ввозной таможенной

"Всего финансовую поддержку в виде освобождений от уплаты ввозной таможенной пошлины получили 22 тысячи компаний. Ими было ввезено свыше 6 млн тонн товаров стоимостью порядка $25 млрд", - сказала Ягодкина.

При этом она отметила, что по оценке, данное упрощение позволяет импортерам экономить 20-40% от подлежащих уплате таможенных платежей, что должно способствовать сокращению или сдерживанию роста цен на социально значимые товары. "А для сырьевых товаров это снижение себестоимости для дальнейшего производства", - добавила она.

На вопрос, прекратится ли действие этой меры, замглавы ФТС сообщила, что принято решение о пролонгации еще на 6 месяцев. "То есть с 1 октября и в течение полугода отдельные категории товаров продолжат ввозиться с нулевой ставкой пошлины либо со льготой по ее уплате. Но перечень товаров пересмотрен на основании предложений бизнес-сообщества. Ключевым фактором стал процесс импортозамещения. Есть ряд товаров, которые российские производители уже готовы самостоятельно восполнить, могут производить не хуже, чем иностранные контрагенты, а порой даже и качественнее. Исходя из этих критериев и формировался новый перечень", - пояснила Ягодкина.

Она отметила, что на сегодняшний день под нулевую пошлину и льготы попадают 370 товаров, "но работа на этом не закончилась". Так, по оценке ФТС, перечень будет увеличен, "преимущественно расширится список товаров, необходимых для производственных целей".

Говоря о введении льгот для технологического оборудования, Ягодкина сообщила, что в отношении таких товаров были приняты решения и на уровне правительства, и на уровне ЕЭК, чтобы позволить участникам внешнеэкономической деятельности, производителям более гибко использовать механизмы поддержки.

Также правительством определен порядок предоставления льготы по ввозной пошлине в отношении оборудования и материалов, ввозимых в рамках реализации инвестпроектов. При этом объем капиталовложений в инвестпроект, по словам Ягодкиной, должен составлять не менее 250 млн рублей.

Кроме того, в отношении технологического оборудования есть льготы по налогу на добавленную стоимость, и в нынешних условиях ее востребованность только растет.

Как сказал замглавы ФТС, сумма всех предоставленных льгот по сравнению с прошлым годом значительно выросла, даже по тем льготам, которые ранее были менее востребованы."За 9 месяцев текущего года ФТС уже предоставила финансовую поддержку в виде освобождения от уплаты таможенных платежей более чем на 850 млрд рублей. Для сравнения: за весь прошлый год около 800 млрд. По нашим оценкам, по итогам года этот показатель может составить 1 трлн рублей", - сообщила Ягодкина.

На вопрос, какие срочные меры поддержки необходимо продлить, она заявила, что для добросовестных участников ВЭД предусмотрено увеличение срока добровольной уплаты по требованиям в части задолженности. и такая "мера работает, мера эффективна". По словам Ягодкиной, эта мера выгодна бизнесу и оптимальна для бюджета