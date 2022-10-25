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25 октября 2022 года 09:52
Haval остается в России, хочет продавать больше
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Александр Демьянчук/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Китайская марка Haval оказалась среди немногих автопроизводителей, наращивающих поставки и долю на рынке России даже на фоне текущего острого кризиса. О доступности автомобилей и других аспектах деятельности компании в интервью "Коммерсанту" рассказал исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев. По его данным, запасы позволяют дилерам компании продавать необходимые объемы. "Мы не получаем от них жалоб на нехватку ни по одной из моделей", - сказал Акифьев. Он отметил, что в планах компании - увеличить присутствие и долю на рынке. "Но в ситуации неопределенности планировать трудно. Мы надеемся, что потенциал модельной линейки и наших брендов будет реализован. С другой стороны, готовимся к тому, что производство и поставка должны быть адаптированы под условия, которые будут на рынке в следующем году. Мы действуем аккуратно, но компания ставит амбициозные цели. Мы уже здесь, и нет задачи сидеть и оглядываться. Также надеемся, что и бренд Tank даст некий кумулятивный эффект и повысит интерес и к другим маркам Great Wall Motor", - уточнил Акифьев.
Опубликовано Финмаркет
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