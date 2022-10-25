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25 октября 2022 года 09:37
За незаконную коллекторскую деятельность - до 10 дет лишения свободы
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Станислав Красильников/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов. Он предполагает превентивную защиту граждан от взыскателей, пишет "Коммерсант" Угрозы и применение насилия будут квалифицироваться как общественно опасные действия и предполагать наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Как следует из пояснительной записки, причиной появления инициативы стал рост числа обращений граждан с жалобами на взыскателей. Так, в 2018-2020 годах ФССП приняла к рассмотрению 78,3 тыс. обращений, в том числе с жалобами на нарушение требований закона "О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности..." (230-ФЗ). В 2021 году число жалоб составило 32,7 тыс. Основная часть обращений приходится на жалобы в адрес микрофинансовых организаций и компаний из госреестра, которые занимаются возвратом долгов, остальное - на банки и "иных лиц". Участники рынка взыскания и юристы признают проблему, однако сомневаются, что новая инициатива поможет ее решить.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коллекторы, наказание, законопроект
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