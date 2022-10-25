В ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников

25 октября. FINMARKET.RU - В Банке России раскритиковалисчетов и банковских карт от действий мошенников. На сегодня у страхования банковских счетов и карт невысокий уровень выплат при большом проценте отказов в возмещении, поэтому услуга обладает низкой ценностью для потребителя. Об этом "Известиям" заявили в

Там пояснили: проблемы связаны с тем, что в большинстве случаев в покрытие полисов включаются те же самые риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону "О национальной платежной системе".

В ЦБ добавили: часто отдельная страховка не защищает от хищения денег с использованием методов социальной инженерии. Кроме того, компании могут добавлять другие исключения из покрытия, которые лишают клиентов выплат.

Для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств, рассказали в регуляторе.

В крупнейших банках и страховых компаниях подсчитали, что спрос на такие услуги кратно вырос в 2022 году. Это связано с повышением активности мошенников.