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25 октября 2022 года 09:10
В ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников
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Александр Щербак/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - В Банке России раскритиковали страхование счетов и банковских карт от действий мошенников. На сегодня у страхования банковских счетов и карт невысокий уровень выплат при большом проценте отказов в возмещении, поэтому услуга обладает низкой ценностью для потребителя. Об этом "Известиям" заявили в ЦБ. Там пояснили: проблемы связаны с тем, что в большинстве случаев в покрытие полисов включаются те же самые риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону "О национальной платежной системе". В ЦБ добавили: часто отдельная страховка не защищает от хищения денег с использованием методов социальной инженерии. Кроме того, компании могут добавлять другие исключения из покрытия, которые лишают клиентов выплат. Для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств, рассказали в регуляторе. В крупнейших банках и страховых компаниях подсчитали, что спрос на такие услуги кратно вырос в 2022 году. Это связано с повышением активности мошенников.
Опубликовано Финмаркет
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