Спрос породил дефицит инвестиционного золота

25 октября. FINMARKET.RU - Банки сталкиваются с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у населения резко выросна этот драгметалл в результате отмены НДС на такие операции, пишут "Ведомости" . Перебои с поставками возникают из-за ограниченных производственных возможностей аффинажных заводов (предприятия по производству слитков), рассказал исполнительный директор управления операций с драгметаллами банка "Уралсиб" Андрей Васильев. Из-за высокого спроса на мерные слитки со стороны граждан у банков возникает незначительный дефицит, говорит собеседник "Ведомостей" в банке из топ-10. По его словам, аффинажные заводы еще подстраиваются под существующие запросы банков.

Мерные (инвестиционные) золотые слитки - это999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг. Курс золота устанавливает ЦБ - на 25 октября 1 г драгметалла стоит 3231,34 руб. С начала года его стоимость упала практически на четверть. В марте во время ажиотажного спроса стоимость 1 г золота доходила до 7731 руб. В банках золото стоит дороже.

Сейчас заводы развивают инфраструктуру, чтобы работать с физлицами, но потребуется время для отладки всех бизнес-процессов, рассказывает представитель Московского кредитного банка (МКБ). Более того, производство небольших слитков более дорогостоящий процесс, добавляет представитель ВТБ. Золотой слиток в 12 кг обойдется дешевле, чем много мелких, соглашается директор департамента частного капитала Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Сафонов.

В марте для физлиц при покупке золотых слитков был отменен НДС (20%), а в июле - НДФЛ от продажи золота на 2022-2023 гг. Министр финансов Антон Силуанов предполагал, что "на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов". Спрос со стороны населения оказался настолько высок, что ЦБ уже 15 марта приостановил покупку драгметалла у банков.