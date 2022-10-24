Девелоперы смогут отдавать часть жилья под соцнужды

24 октября. FINMARKET.RU - Девелоперам хотят передавать земли под строительство жилья в обмен на определенную долю квартир под. Такие законодательные изменения в механизм комплексного развития территорий (КРТ) подготовил "Дом.РФ", сообщили "Известиям" в госкорпорации.

Как сказал газете заместитель гендиректора "Дом.РФ" Денис Филиппов, планируется предусмотреть возможность передачи девелоперам федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир по результатам аукционов. Идею уже поддержали в Минстрое, госкорпорация рассчитывает на принятие поправок в ближайшее время, добавил он.

Пока речь идет о передаче таким образом именно федеральных земель, которые сейчас не застроены, уточнил Филиппов. Но, возможно, в будущем можно будет применять механизм и в рамках модернизации жилого фонда, сказал он.

"На аукционе будет торговаться не земля, а доля помещений - кто предложит большую, тот и выиграл. По окончании строительства инвестор передает часть квартир Единому институту развития, которые в дальнейшем могут быть использованы для решения социальных вопросов региона", - рассказал Филиппов.

Также он отметил, что в результате торговотдают от 1% до 20% от построенных квартир - все зависит от субъекта и стоимости земли там. Региональные власти смогут приобретать под соцнужды квадратные метры у "Дом.РФ" за стоимость, установленную Минстроем. Кроме того, переданное девелоперамибудет использоваться для создания арендных домов, добавил он.