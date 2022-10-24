.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 октября 2022 года 10:35
Девелоперы смогут отдавать часть жилья под соцнужды
|0
Владимир Гердо/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Девелоперам хотят передавать земли под строительство жилья в обмен на определенную долю квартир под соцнужды. Такие законодательные изменения в механизм комплексного развития территорий (КРТ) подготовил "Дом.РФ", сообщили "Известиям" в госкорпорации. Как сказал газете заместитель гендиректора "Дом.РФ" Денис Филиппов, планируется предусмотреть возможность передачи девелоперам федеральной земли по минимальной цене в долгосрочную аренду за долю квартир по результатам аукционов. Идею уже поддержали в Минстрое, госкорпорация рассчитывает на принятие поправок в ближайшее время, добавил он. Пока речь идет о передаче таким образом именно федеральных земель, которые сейчас не застроены, уточнил Филиппов. Но, возможно, в будущем можно будет применять механизм и в рамках модернизации жилого фонда, сказал он. "На аукционе будет торговаться не земля, а доля помещений - кто предложит большую, тот и выиграл. По окончании строительства инвестор передает часть квартир Единому институту развития, которые в дальнейшем могут быть использованы для решения социальных вопросов региона", - рассказал Филиппов. Также он отметил, что в результате торгов девелоперы отдают от 1% до 20% от построенных квартир - все зависит от субъекта и стоимости земли там. Региональные власти смогут приобретать под соцнужды квадратные метры у "Дом.РФ" за стоимость, установленную Минстроем. Кроме того, переданное девелоперами жилье будет использоваться для создания арендных домов, добавил он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, девелоперы, жилье, передача, соцнужды
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.