Беспилотный транспорт уперся в инфраструктурные барьеры

24 октября. FINMARKET.RU - Минтранс сообщает об активной работе государства и бизнеса по внедрению в стране беспилотного транспорта. Тем не менее водители могут спать спокойно еще 10-15 лет, сообщают исследователи, представители авторынка, высокотехнологичных компаний и кадровых служб.

Железнодорожный, авиационный, автомобильный, водный виды транспорта, а также, например, сельское хозяйство - такой список сфер привели "Независимой газете" в пресс-службе Минтранса, рассказывая о том, где конкретно в стране ведутся работы по внедрению технологий "беспилотного" вождения и управления.

Правда, как при этом сообщил "НГ" замдиректора Cognitive Pilot Илья Шкабар, о массовом промышленном использовании беспилотного транспорта в России известно только в сферах сельского хозяйства и рельсового транспорта. В остальных сферах это, по его словам, либо исследовательские проекты, либо единичные решения, направленные, вероятно, на повышение стоимости акций или другие аналогичные бизнес-задачи.

"Беспилотные автомобили в России работают в экспериментальном режиме. Подобное тестирование пока не окупается и требует серьезных финансовых вложений", - сообщают в пресс-службе группы компаний "Автодом". Поэтому говорить о спросе на такие авто рано. Приобрести беспилотный автомобиль может только инвестор, если у него есть желание поддержать подобные разработки на отечественном рынке.

Еще одно ограничение - инфраструктурное, которое неразрывно связано, скажем так, с несовершенством самой технологии. Беспилотныйотносительно хорошо себя проявил в отдельно взятых обособленных системах с точным графиком работы и повышенными мерами безопасности.

Эксперты также называют и другие причины, по которым внедрение беспилотного транспорта будет нескорым: правовые барьеры и пробелы, обусловленные вопросами безопасности как дорожной, так и, видимо, террористической; дороговизна компонентов; инфраструктурные ограничения. Да и сама технология не столь совершенна. Наконец, по мнению экспертов, в санкционных условиях сперва предстоит добиться технологического суверенитета, так как имеющиеся решения потеряли потенциал масштабирования.