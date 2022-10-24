Механизм компенсаций за утечки данных операторы считают неэффективным

24 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая "Яндекс", VK, Сбербанк, "Ростелеком" и другие IT-компании, критикует инициативу Минцифры о создании фонда материальнойдля граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных, пишет "Коммерсант" . Министерство с лета обсуждает с бизнесом возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных. Пополняться он должен из оборотных штрафов компании, допустившей инцидент,- 1% от годового оборота..

В АБД считают, что создание фонда компенсаций жертвам утечек нецелесообразно, так как "деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета", а фактические суммы компенсаций "будут непредсказуемы". Ассоциация полагает, что компаниям было бы целесообразнее инвестировать в аудиты своих информсистем, нежели переводить средства в фонд.

Единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности данных и виновности компании, что "демотивирует инвестировать в кибербезопасность", следует из позиции АБД. Возможность избежать оборотного штрафа в случае нарушения, напротив, будет стимулировать компании, работающие с данными, проводить добровольный аудит систем безопасности, отметила президент АБД Анна Серебряникова.