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24 октября 2022 года 09:07

Механизм компенсаций за утечки данных операторы считают неэффективным

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая "Яндекс", VK, Сбербанк, "Ростелеком" и другие IT-компании, критикует инициативу Минцифры о создании фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных, пишет "Коммерсант". Министерство с лета обсуждает с бизнесом возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных. Пополняться он должен из оборотных штрафов компании, допустившей инцидент,- 1% от годового оборота..

В АБД считают, что создание фонда компенсаций жертвам утечек нецелесообразно, так как "деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета", а фактические суммы компенсаций "будут непредсказуемы". Ассоциация полагает, что компаниям было бы целесообразнее инвестировать в аудиты своих информсистем, нежели переводить средства в фонд.

Единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности данных и виновности компании, что "демотивирует инвестировать в кибербезопасность", следует из позиции АБД. Возможность избежать оборотного штрафа в случае нарушения, напротив, будет стимулировать компании, работающие с данными, проводить добровольный аудит систем безопасности, отметила президент АБД Анна Серебряникова.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  данные,  утечка,  компенсации

 
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