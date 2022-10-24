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24 октября 2022 года 09:07
Механизм компенсаций за утечки данных операторы считают неэффективным
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Сергей Карпухин/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая "Яндекс", VK, Сбербанк, "Ростелеком" и другие IT-компании, критикует инициативу Минцифры о создании фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных, пишет "Коммерсант". Министерство с лета обсуждает с бизнесом возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных. Пополняться он должен из оборотных штрафов компании, допустившей инцидент,- 1% от годового оборота.. В АБД считают, что создание фонда компенсаций жертвам утечек нецелесообразно, так как "деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета", а фактические суммы компенсаций "будут непредсказуемы". Ассоциация полагает, что компаниям было бы целесообразнее инвестировать в аудиты своих информсистем, нежели переводить средства в фонд. Единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности данных и виновности компании, что "демотивирует инвестировать в кибербезопасность", следует из позиции АБД. Возможность избежать оборотного штрафа в случае нарушения, напротив, будет стимулировать компании, работающие с данными, проводить добровольный аудит систем безопасности, отметила президент АБД Анна Серебряникова.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, данные, утечка, компенсации
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