Лазейку для закупок иностранного ПО закроют

24 октября. FINMARKET.RU - Российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), более не смогут закупать иностранное программное обеспечение (ПО) даже в том случае, если у них нет отечественных аналогов. Для решения функциональных задач им придется приобретать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых включены в единый реестр российскогоили единый реестр евразийского ПО. Это следует из утвержденных 31 августа правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ

В рекомендациях указано, что доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна вырасти к концу 2022 г. по сравнению с показателями конца августа на 10%. К концу 2023 г. эта доля должна превышать исходные показатели уже на 40%. А за период 2024-2027 гг. все ПО на объектах КИИ на 100% должно быть отечественным.

Сейчас доля отечественного софта существенно ниже. Выступая в июне на форуме ЦИПР, премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что, в частности, на промышленных предприятиях она составляет лишь 23%. Конкурентные российские аналоги есть у 80% софта, необходимого российским компаниям, говорил министр связи Максут Шадаев на форуме "Цифротех" 19 октября.

Но с 1 января 2025 г. госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное ПО на значимых объектах КИИ в соответствии с указом президента от 30 марта 2022 г., напомнил "Ведомостям" представитель Минцифры в ответ на запрос газеты. Как технически будут реализовываться методические рекомендации, он уточнить отказался.